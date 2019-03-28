Россия не будет принимать зеркальные меры на недопуск наблюдателей на Украину

28.03.2019 20:22



Несмотря на то, что Центральный избирательный комитет Украины отказал наблюдателям из России в присутствии на выборах президента, зеркальных мер со стороны правительства России не последует, сообщает «ТАСС». Об этом заявила Мария Захарова, являющаяся официальным представителем МИД России. Напоминаем, что выборы президента Украины будут проведены 31 марта текущего года. Лидирующую позицию среди кандидатов на пост занимает украинский шоумен Владимир Зеленский.