Хаббл захватывает редкий самоуничтожающийся астероид

28.03.2019 18:40



Космический телескоп Хаббл заметил редкий самоуничтожающийся астероид 6478 Gault. Четкие изображения с Хаббла предоставили исследователям новое представление о необычном прошлом астероида. Объект имеет ширину 4-9 километров и имеет два узких кометоподобных хвоста обломков, которые говорят нам, что астероид медленно подвергается самоуничтожению. Каждый хвост является свидетельством активного события, которое выпустило материал в космос.

Gault был открыт в 1988 году. Однако это наблюдение двух хвостов обломков является первым признаком нестабильности астероида. Этот астероид один из немногих, которые будут пойманы распадающимся процессом, известным как крутящий момент YORP. Когда солнечный свет нагревает астероид, инфракрасное излучение, выходящее из его нагретой поверхности, уносит как тепло, так и импульс. Это создает небольшую силу, которая может заставить астероид вращаться быстрее. Если эта центробежная сила в конечном итоге преодолевает гравитацию, астероид становится неустойчивым. Оползни на объекте могут выбрасывать щебень и пыль в космос, оставляя за собой хвост обломков, как с астероида Gault.

"Это событие самоуничтожения крайне редко", - пояснил Оливье Эно (Европейская южная обсерватория, Германия). "Активные и нестабильные астероиды, такие как Gault, только сейчас обнаруживаются с помощью новых обзорных телескопов, которые сканируют все небо, что означает, что астероиды, такие как Gault, больше не могут избежать обнаружения."

Астрономы подсчитали, что среди 800 000 известных астероидов, которые занимают пояс астероидов между Марсом и Юпитером, нарушения YORP происходят примерно раз в год. Непосредственное наблюдение этой активности космическим телескопом Хаббл дало астрономам особую возможность изучить состав астероидов. Исследуя материал, который этот нестабильный астероид выпускает в космос, астрономы могут получить представление об истории образования планет в ранние века Солнечной системы.

Четкое изображение Хаббла дало ценную информацию о деятельности астероида. По узкой ширине струящихся хвостов исследователи заключили, что выпуск материала происходил в коротких эпизодах продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней. Из отсутствия избыточной пыли в непосредственной близости от астероида они сделали вывод, что активность астероида не была вызвана столкновением с другим массивным объектом. Исследователи надеются, что дальнейшие наблюдения дадут еще больше информации об этом редком и любопытном объекте, пишет EurekAlert.