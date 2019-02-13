Команда NASA планирует запустить космический корабль, чтобы сдвинуть астероид и спасти Землю

13.02.2019 07:48



Команда ученых, астрономов и инженеров NASA еженедельно собирается в конференц-зале в исследовательском кампусе округа Говард, штат Мэриленд, и планирует стратегию спасения мира.

"Сохраняйте спокойствие и носите дротик", - гласит плакат на одной из стен зала.

DART - тест на перенаправление двойного астероида - это план команды по предотвращению катастрофы. Это также первая миссия НАСА, которая направлена не на исследование космоса, а на защиту от него, пишет Stuff.

Так исследовательская группа лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса планирует запустить космический корабль, ускорить его и разбить об астероид. Ученые надеются, что удар столкнет большой астероид с курса - на самом деле больше похоже на то, чтобы слегка подтолкнуть его. Исследователи предполагают, что когда-нибудь этот метод может спасти людей от судьбы динозавров.

По оценкам ученых из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнийском технологическом институте, ежедневно на Землю падает около 100 тонн космического мусора. Этот мусор в основном пыль и песок. Но иногда, космос посылает что-то большее.

Ученые утверждают, что в течение нескольких сотен тысяч лет астероид большого размера может ударить по земле и вызвать глобальную катастрофу. Они считают, что метеорит диаметром от 8 до 10 км врезался в Мексиканский залив 65 млн лет назад и убил динозавров.