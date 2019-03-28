Дания требует учесть в маршруте "Северного потока - 2" затопленное химическое оружие

28.03.2019 17:30



Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства российского газопровода "Северный поток - 2", опроверг сообщение украинского "Нафтогаза" о том, что Дания отказала в прокладке трубопровода по своим территориальным водам. В компании сообщили, что Энергетическое агентство Дании прислало запрос с просьбой дать экологическую оценку маршрута на датском континентальном шельфе к югу от острова Борнхольм. Это сделано в связи с тем, что в окрестностях островов Готланд и Борнхольм затоплена основная масса из 50 тыс. тонн химического оружия, оставшегося после Второй мировой войны и это необходимо учитывать при прокладке газопровода, пишет РИА Новости.