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В МИД РФ назвали сроки присутствия российских военных в Венесуэле

28.03.2019 16:47
В МИД РФ назвали сроки присутствия российских военных в Венесуэле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские военные будут находиться на территории Венесуэлы столько, сколько будет необходимо российской стороне и властям Венесуэлы. Захарова еще раз напомнила, что военнослужащие России находятся в стране согласно договору военно-технического сотрудничества, который был заключен еще в 2001 году. При этом, никакого дополнительного разрешения на присутствие российских военных на территории страны, в том числе и от Национальной ассамблеи Венесуэлы, не требуется, пишет газета Известия.

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