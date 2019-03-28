В Якутии запретили брать на работу мигрантов

28.03.2019 15:11



Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, в соответствии с которым мигрантов запрещено принимать на работу. Так, запрет касается 33 видов деятельности, в том числе сферы социальных услуг, здравоохранения, образования, торговли, перевозки пассажиров, научной деятельности, обрабатывающего производства, охоты, сельского хозяйства и некоторых других. Также, мигрантам нельзя будет работать юристами, бухгалтерами, архитекторами, инженерами и т.д., пишет РИА Новости.