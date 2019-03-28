Названы лучшие смартфоны 2019 года

28.03.2019 14:40



Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) протестировали порядка 300 моделей телефонов и составили рейтинг лучших смартфонов 2019 года. Специалисты проверяли телефоны с позиции удобства использования, качества звонка, фотографий, видео, воспроизведения музыки, а также емкости батареи и прочности. Лучшим смартфоном назван Samsung Galaxy S10, второе место специалисты отдали телефону Samsung Galaxy S10+, третье занял Samsung Galaxy S10e. Далее в рейтинге расположились Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max, iPhone XS, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8 и Huawei Mate 20 Pro, пишет РБК.