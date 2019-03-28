Туристка обнаружила скрытую видеокамеру в дезодоранте

28.03.2019 11:54



Туристка из Франции, которая путешествует по Австралии, внезапно обнаружила скрытую камеру, которая была установлена в дезодоранте, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail. Находка обнаружилась в хостеле, неподалеку от популярного сиднейского пляжа Бонди. Путешественница принимала душ в общей ванной, после чего обнаружила на раковине сумку, предназначенную для туалетных принадлежностей. Приглядевшись, она увидела в дезодоранте камеру. Но перед тем, как набрать номер полицейской службы, женщина фотографировала устройство на свою камеру.

Позднее полиция задержала мужчину из Гонконга, проживающего в этом же хостеле.