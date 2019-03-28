В Дагестане задержан член банды, причастной к взрывам в московском метро в 2010 году

28.03.2019 13:59



В Дагестане произошло задержание члена «бандгруппы Вагабова», которая имеет отношение к двойному теракту, случившемуся в столичном метро девять лет назад, передает РИА Новости. Как уточняется, сотрудники ФСБ и СК проводили спецоперацию в Хасавюртовском районе республики. Задержанный уже доставлен в Москву. Его роль в банде и причастность ко взрывам предстоит выяснить.

Напомним, что речь идет о трагедии, которая произошла в марте 2010 года. В течение часа на станциях московской подземки «Лубянка» и «Парк культуры» прогремело два мощнейших взрыва. В результате погибло сорок человек. Тогда же и был назван организатор взрыва: Магомедали Вагабов, один из лидеров террористического подполья Дагестана. Он был убит в том же году.