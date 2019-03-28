В Хабаровском кране возбуждено дело о махинациях на 10 млрд рублей

28.03.2019 13:01



Продолжают поступать подробности о происходящем в Хабаровском крае. Как стало известно, уже возбуждено уголовное дело о махинациях, сумма которых составила десять миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на собеседников из правоохранительных органов. Уточняется, что речь идет о махинациях, связанных с лесной областью. Вероятно, речь идет о незаконной вырубке леса.

«Уголовное дело по материалам проверки управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе было возбуждено УФСБ по Хабаровскому краю», — проинформировал собеседник.

Напомни также, что сегодня СМИ сообщили об аресте в российской столице бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. В ближайшее время ему могут предъявить обвинения, связанные с превышением должностных полномочий и хищениями.