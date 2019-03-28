28.03.2019 11:00



В правительстве Хабаровского края проходят обыски, о чем ТАСС рассказал свой источник из местных правоохранительных органов. Собеседник уточнил, что следственные действия проводят сотрудники ФСБ. В здании также находятся представители СКР.

«В здании правительства края сейчас идут обыски», — говорится в сообщении.

По какой причине проходят обыски, не сообщается. Вероятно, информация появится позднее.