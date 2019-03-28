В правительстве Хабаровского края проходят обыски
28.03.2019 11:00
В правительстве Хабаровского края проходят обыски, о чем ТАСС рассказал свой источник из местных правоохранительных органов. Собеседник уточнил, что следственные действия проводят сотрудники ФСБ. В здании также находятся представители СКР.
«В здании правительства края сейчас идут обыски», — говорится в сообщении.
По какой причине проходят обыски, не сообщается. Вероятно, информация появится позднее.
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