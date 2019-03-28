Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 МАР, 11:29 МСК
USD (ЦБ)    64,5925
EUR (ЦБ)    72,7182

28 МАР, 11:29 МСК
USD (ЦБ)    64,5925
EUR (ЦБ)    72,7182

В правительстве Хабаровского края проходят обыски

28.03.2019 11:00
В правительстве Хабаровского края проходят обыски

В правительстве Хабаровского края проходят обыски, о чем ТАСС рассказал свой источник из местных правоохранительных органов. Собеседник уточнил, что следственные действия проводят сотрудники ФСБ. В здании также находятся представители СКР.

«В здании правительства края сейчас идут обыски», — говорится в сообщении.

По какой причине проходят обыски, не сообщается. Вероятно, информация появится позднее.

Владимир Путин прилетел в Бишкек
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 1

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 3

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 8

Узнай, страна

В Тамбовской области до конца года будет построено несколько важных социальных объектов

В Тамбовской области до конца года будет построено несколько важных социальных объектов

В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов "интернета вещей"

В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов

В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel

В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel

В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии

В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии

Новости дня

10:12 Трамп выразил надежду на восстановление отношений с Россией Трамп выразил надежду на восстановление отношений с Россией
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:36 Владимир Путин прилетел в Бишкек Владимир Путин прилетел в Бишкек
09:00 Мэй уйдет в отставку после Brexit Мэй уйдет в отставку после Brexit
08:27 В России ответили на требование Трампа «убраться из Венесуэлы» В России ответили на требование Трампа «убраться из Венесуэлы»
07:44 Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
07:15 Запасы нефти в США выросли на 2,8 млн баррелей Запасы нефти в США выросли на 2,8 млн баррелей
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
06:46 Израиль нанес авиаудары по Алеппо Израиль нанес авиаудары по Алеппо

Узнай, страна!

08:54 В Тамбовской области до конца года будет построено несколько важных социальных объектов В Тамбовской области до конца года будет построено несколько важных социальных объектов
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
27 МАР, 18:35 В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов "интернета вещей" В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов "интернета вещей"
27 МАР, 18:18 В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel
27 МАР, 15:08 В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии
27 МАР, 11:38 Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда» Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда»
27 МАР, 07:38 Предприниматель, успей зарегистрироваться на бесплатный семинар по основам экспорта Предприниматель, успей зарегистрироваться на бесплатный семинар по основам экспорта

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter