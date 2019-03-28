В России ответили на требование Трампа «убраться из Венесуэлы»

28.03.2019 08:27



МИД РФ ответил на призыв главы США Дональда Трампа, потребовавшего, чтобы Россия «убралась из Венесуэлы», передает РИА Новости. Напомним также, что Трамп ранее выступил с заявлением, что рассматривает несколько вариантов ухода российских военнослужащих из этой страны, и Вашингтон сделает все, чтобы это произошло.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что, прежде чем давать советы России и «распоряжаться законными интересами других государств», Дональду Трампу нужно выполнить свои обещания, которые были даны всему международному сообществу. Например, относительно вывода войск с территории Сирии.

Захарова отметила, что «хаотичные шаги и непредсказуемое поведение», которое демонстрирует Вашингтон, приближают ситуацию мирового беспорядка.