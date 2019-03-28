В России ответили на требование Трампа «убраться из Венесуэлы»
МИД РФ ответил на призыв главы США Дональда Трампа, потребовавшего, чтобы Россия «убралась из Венесуэлы», передает РИА Новости. Напомним также, что Трамп ранее выступил с заявлением, что рассматривает несколько вариантов ухода российских военнослужащих из этой страны, и Вашингтон сделает все, чтобы это произошло.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что, прежде чем давать советы России и «распоряжаться законными интересами других государств», Дональду Трампу нужно выполнить свои обещания, которые были даны всему международному сообществу. Например, относительно вывода войск с территории Сирии.
Захарова отметила, что «хаотичные шаги и непредсказуемое поведение», которое демонстрирует Вашингтон, приближают ситуацию мирового беспорядка.
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