Трамп требует от России покинуть Венесуэлу

28.03.2019 06:35



Американский лидер Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома выступил с заявлением о том, что Россия должна немедленно покинуть Венесуэлу. Также, Трамп считает, что российская сторона должна прекратить оказывать поддержку действующему и законно избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. При этом присутствие российских военнослужащих на территории страны, которые прибыли в Венесуэлу для оказания технической помощи венесуэльской армии и проверки поставленной ранее военной техники согласно заключенному между Россией и Венесуэлой соглашению, является "нежелательной провокацией", пишет Интерфакс.