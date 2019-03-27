Как улучшить настроение за 12 минут

27.03.2019 18:55



У всех нас есть свое средство, чтобы поднять настроение, когда нам плохо. Теперь, команда исследователей Университета штата Айова предлагает еще одно - пожелать добра другим людям.

"Прогулка и пожелания добра другим людям уменьшают беспокойство и увеличивают счастье и чувство социальной связи", - сказал Дуглас Джентиле, профессор психологии. "Это простая стратегия, которая не занимает много времени, и вы можете включить ее в свою повседневную деятельность."

Команда Университета протестировала преимущества трех различных методов, предназначенных для снижения тревоги и повышения счастья или благополучия. Они сделали это, заставив студентов колледжа ходить вокруг здания в течение 12 минут и практиковать одну из следующих стратегий:

Любящая доброта: глядя на людей, которых они видят, и думая про себя: "я хочу, чтобы этот человек был счастлив". Студентам было предложено действительно иметь в виду то, что они думали.

Взаимосвязь: глядя на людей, которых они видят, и думая о том, как они связаны друг с другом. Было предложено, чтобы студенты подумали о надеждах и чувствах, которые они могут разделить с человеком.

Нисходящее социальное сравнение: глядя на людей, которых они видят, и думая о том, как они могут быть лучше, чем каждый из людей, с которыми они столкнулись.

Исследование, также включало контрольную группу, в которой студентам было поручено смотреть на людей и сосредоточиться на том, что они видят снаружи, на таких вещах, как их одежда, сочетание цветов, текстур, а также макияж и аксессуары. Все студенты были обследованы до и после прогулки, чтобы измерить беспокойство, счастье, стресс, сочувствие и связанность.

Любовь и доброта побеждают!

Исследователи сравнили каждую технику с контрольной группой и обнаружили, что те, кто практиковал любящую доброту или желал другим счастья, чувствовали себя более счастливыми, более связанными, заботливыми и чуткими, а также менее тревожными. Группа взаимосвязанности была более чуткой и связанной. Нисходящее социальное сравнение не показало никакой пользы и было значительно хуже, чем техника любящей доброты.

Студенты, которые сравнивали себя с другими, чувствовали себя менее чуткими, заботливыми и связанными, чем студенты, которые распространяли добрые пожелания другим. Предыдущие исследования показали, что нисходящее социальное сравнение имеет эффект буферизации, когда мы плохо себя чувствуем. Исследователи Университета обнаружили обратное.

Исследователи утверждают, что по своей сути, нисходящее социальное сравнение - это конкурентная стратегия. Это не значит, что она не может иметь какой-то пользы, но конкурентные умонастроения были связаны со стрессом, беспокойством и депрессией. Распространение любящей доброты на других работало одинаково хорошо, чтобы уменьшить беспокойство, увеличить счастье, сочувствие и чувство социальной связи, пишет EurekAlert.