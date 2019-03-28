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Запасы нефти в США выросли на 2,8 млн баррелей

28.03.2019 07:15
Запасы нефти в США выросли на 2,8 млн баррелей

Согласно информации, поступившей из Министерства энергетики США, за прошлую неделю Штаты увеличили коммерческие запасы нефти. Как следует из предоставленного отчета ведомства, в течение недели запасы нефти увеличились на 2,8 млн баррелей. Теперь, по состоянию на 22 марта коммерческие запасы нефти США составляют 442,28 млн баррелей. Это стало неожиданностью для аналитиков, так как ожидалось, что запасы нефти в США снизятся в среднем на 2,5 млн баррелей, пишет ТАСС.

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