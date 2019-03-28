Израиль нанес авиаудары по Алеппо

28.03.2019 06:46



Как сообщает военный источник сирийского информационного агентства SANA, вчера около 23:00 по местному времени израильские истребители нанесли воздушные удары по территории аэропорта Алеппо и находящейся рядом промышленной зоне. По словам источника, средствам ПВО удалось перехватить несколько ракет, тем не менее объектам, подвергшимся атаке, нанесем материальный ущерб. Никто из людей не пострадал. Израильская сторона пока не прокомментировала данную ситуацию, пишет РБК.