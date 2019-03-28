Абызов арестован на два месяца

28.03.2019 06:20



Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов проведет в следственном изоляторе два месяца. Басманный суд города Москвы вынес постановление об избрании для Абызова меры пресечения в виде ареста до 25 мая. Прокурор согласился со следствием, что в связи с тяжестью преступления и большой суммой похищенных денежных средств обвиняемый может скрыться или попытаться оказать влияние на ход следствия. Напоминаем, что Михаила Абызова обвиняют в хищении 4 млрд рублей и создании ОПГ, пишет РИА Новости.