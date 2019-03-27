Защита предложила за освобождение Абызова залог в 1 млрд рублей

27.03.2019 18:25



Адвокат бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова Александр Аснис сообщил, что за освобождение его клиента суду был предложен залог в размере 1 млрд рублей. По мнению правозащитника такая сумма гарантирует, что его подзащитный не скроется от представителей правоохранительных органов и не будет влиять на ход судебного следствия. Также защиту устроит помещение Абызова под домашний арест. Тем не менее, следователь настаивает на избрании меры пресечения в виде лишения свободы, пишет РИА Новости.