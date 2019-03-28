Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

28.03.2019 00:57



Появилась информация о том, что представители нефтеперерабатывающих заводов Южной Кореи отказались закупать нефть из США по причине ее плохого качества, что выражается в наличии в ее составе различных примесей, из-за которых качество конечного топлива будет неудовлетворительным, сообщает «Lenta.ru». Вышеназванная неть была добыта в штате Техас, а затем доставлена в страны Азии. Несмотря на отказ НПЗ из Южной Кореи от покупки данной партии нефти, независимые НПЗ из Китая с радостью приобрели «черное золото», поскольку у них менее требовательные нормативы к качеству поставляемого сырья.