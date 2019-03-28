Число фермерских хозяйств в три раза выросло в Севастополе

28.03.2019 00:20



За последние четыре года количество хозяйств фермеров в Севастополе увеличилось чуть более чем в три раза, об этом заявлено в отчете губернатора региона за прошедший год, сообщают «Известия». На текущий момент в Севастополе зарегистрировано 127 фермерских или крестьянских хозяйств, хотя еще в 2015 их количество составляло не более четырех десятков. Власти региона считают, что подобные темпы роста связаны с тем фактом, что аграриям выделяют ощутимые финансовые средства, направленные на поддержку сельскохозяйственных организаций.