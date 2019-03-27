«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

27.03.2019 23:56



Опираясь на заявление, сделанное Вагитом Алекперовым, являющимся президентом топливной компании «Лукойл», стало известно, что офис компании, расположенный в Хьюстоне будет закрыт, сообщает «Интерфакс». Хьюстон является «центральным» нефтедобывающим городом в США, так называемым «нефтяной столицей». Офис «Лукойла» был открыт в вышеназванном городе по причине заинтересованности компании в вопросах, связанных с добычей сланцевого газа, однако стоимость подобной добычи оказалась чересчур высокой, поэтому от подобного проекта пришлось отказаться. Сотрудники, работающие в «ликвидируемом» офисе, будут переведены в другие подразделения компании.