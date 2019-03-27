У россиян резко вырос интерес к пенсионным сбережениям

27.03.2019 23:47



Согласно заявлению официального представителя «Сбербанка», у их негосударственного пенсионного фонда, являющегося крупнейшим в России, резко возрос показатель спроса со стороны граждан, сообщают «Banki.ru». Граждане России все чаще стали интересоваться банковскими предложениями, позволяющими самостоятельно вести процесс своих пенсионных накоплений. Стоит отметить, что за последние несколько лет аудитория подобных граждан заметно «помолодела». Данные процессы свидетельствуют о том, что финансовая грамотность населения страны заметно увеличилась.