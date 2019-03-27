В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей

27.03.2019 22:52



Власти Крыма заявили о том, что государственная дача Брежнева, находящаяся в поселке Нижняя Ореанда и называющаяся «Глициния», будет выставлена на открытые торги, а ее ориентировочная стоимость составит порядка 1 млрд рублей, сообщает «ТАСС». Денежные средства, полученные от вышеназванной сделки, будут направлены в бюджет региона. Официальные представители правительства в Крыму заявили, что несмотря на высокую стоимость, проблем с продажей дачи не возникнет, поскольку на текущий момент имеется достаточно лиц, желающих ее приобрести.