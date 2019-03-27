27.03.2019 23:45



Мост вдоль реки в Китае был введен в эксплуатацию в августе 2015 года. Он предназначен для движения автомобилей и общественного транспорта. Его главной отличительной особенностью является, то, что он не пересекает реку, а в точности повторяет все изгибы ее русла. Если смотреть с высоты птичьего полета, то конструкция чем-то напоминает изображения китайских драконов.

Конструктивные особенности

Строение имеет протяженность 10,5 км. Однако, непосредственно над водой находится два участка общей протяженностью 4 км. Первый из них равен 2,3 км, и признается всеми самым живописным, вторая часть имеет длину 1,7 км.

Надводный участок шоссе

Руководителем проекта выступил Чэнь Синьда. На возведение конструкции было потрачено 441 млн юаней, что приблизительно равняется 71 млн долларов. Для проекта такой сложности — это совсем небольшая сумма. Разработка непосредственно проектной документации обошлась казне в 700 тыс. долларов, или 4,4 млн юаней.

Надводный участок шоссе

Мост стал именоваться в народе как «водная экологическая дорога». Во время строительства строения не потребовалось вырубать деревья. Это позволило нанести минимальный вред местной экосистеме. Такой вариант возведения магистрали был выбран из-за невозможности прокладывания пути между округом Хингшан (провинция Хубэй) и дорогой G42 стандартными методами. Местные жители отказались предоставлять в пользование равнинные участки, удобные для строительства, а прокладывание туннелей на дороге было бы намного дороже.

Интересные факты о строении

Новый мост, расположенный вдоль реки, позволяет преодолевать путь за двадцать минут, на который ранее требовалось потратить больше часа. При этом проезжающие могут наслаждаться местными живописными видами природы. Некоторые туристические агентства сразу же поспешили проложить многие туристические маршруты через этот мост, чтобы гости страны насладились очередным «чудом света» от китайцев.

Получению в народе статуса «экологического шоссе» способствовало введение серьезных штрафов для лиц, которые выбрасывают мусор во время следования по этому мосту. Помогают устанавливать нарушителей многочисленные камеры видео наблюдения, которые были установлены сразу же после запуска строения в эксплуатацию. Виновному назначается денежный штраф в размере 1000 юаней, что в переводе на отечественную валюту составляет более 10 тыс. рублей.