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Даньян-Куньшаньский виадук - самый длинный мост в мире

24.03.2019 22:16
Даньян-Куньшаньский виадук - самый длинный мост в мире

Китай непрестанно удивляет мир непревзойденными технологическими успехами и величественными сооружениями. В стране преобладают выдающиеся объекты, аналогов которым нет ни в Японии, ни в США, ни в Европе. Одним из таких творений китайских инженеров является Даньян-Куньшаньский виадук.

Мост строили с единственной целью – улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами. Но в итоге он завоевал звание наиболее длинного моста за всю историю человечества. Также виадук стал приманкой для многочисленных туристов. А кому не понравится аттракцион в виде молниеносного поезда, который курсирует по стойкому мосту и позволяет наслаждаться просторами природы китайского государства?

Конструктивные особенности

Мост, в который вложили 10 млрд. долларов, зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса, как самая длинная переправа на всем Земном шаре. Его название – Даньян-Куньшаньский виадук. Он является частью железной дороги, по которой ходят скоростные поезда из Пекина в Шанхай. Его удалось соорудить в рекордные сроки – всего два года. А запустили строительство в 2008 году. Однако торжественное открытие состоялось в начале лета 2011 года.

Длина искусственного сооружения составила 164,8 км. Месторасположение: Восточный Китай, провинциальный город Цзянсу. Это как раз между городами Нанкин и Шанхай.

Даньян-Куньшаньский виадук

Большая часть переправы находится в долине реки Янцзы, а меньшая располагается над водой и составляет 9 км. Она проходит над озером Янчэнху.

Даньян-Куньшаньский виадук - протяженное сооружение, которое проходит над каналами, реками, озерами и горной местностью, поэтому при его конструировании использовали статические схемы из пролетных соединений: арочных, рамных, вантовых и ферменных.

Не менее интересные факты:

  • Мост воздвигали 10 000 рабочих, работающих круглосуточно. Строительство одновременно осуществляли с двух сторон.
  • На строительство затратили 2.5 миллиона м³ бетона и 500 000 тонн стали. Бетонные конструкции производили 10 заводов.
  • Даньян-Куньшаньский виадук способен выдержать землетрясение магнитудой 8 баллов. Он также выстоит перед такой опасностью, как мощное цунами или столкновение с крупнотоннажным судном.

Каждый день мост пересекает 30 000 транспортных средств, позволяя гражданам и туристам максимально быстро и комфортно добираться из пункта в пункт.

Даньян-Куньшаньский виадук

Виадук поражает своим масштабом и многофункциональностью. По нему можно передвигаться как на поезде, так и на автомобиле. Он уже давно стал не только способом переправы из одного места в другое, но и уникальной достопримечательностью Китая.

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