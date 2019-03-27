Цифровые профили россиян протестируют на кредитах, ОСАГО и КАСКО

27.03.2019 22:46



Согласно заявлению Ольги Скоробогатовой, занимающей пост первого заместителя председателя Банка России, в ближайшем будущем будет реализована система «безбумажного» оформления банковских кредитов, полисов ОСАГО и КАСКО, сообщает «Российская газета». Тестовый период данной системы будет запущен уже в апреле-мае текущего года. Подобная система не только ускорит процесс получения вышеназванных услуг, но также снизит их стоимость.