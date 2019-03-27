Под маркой Aurus выйдет парадный кабриолет

27.03.2019 21:55



По имеющимся данным, можно предположить, что автопроизводитель автомобилей марки «Aurus» разрабатывает новую модель, которая заменит используемый по настоящее время парадный кабриолет марки «ЗИЛ», сообщает «Российская газета». Парадный кабриолет будет иметь конструкцию, внешне напоминающую седан Aurus Senat S600. Отличие будет заключаться в мягкой, складной крыше и в поручне для езды стоя, который расположен в центре автомобиля.