«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

27.03.2019 21:23



Пользователи телефонной сетью «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы». Данная функция доступна пользователям тарифов «ВСЕмое!» и «ВСЕ в одном». Так же принять участие в акции могут и владельцы новых тарифов «Анлим», «Супер Антим» и «Первые Гиги». Условия акции такие: участникам акции необходимо спать не менее 8-ми часов в сутки или не пользоваться мобильным телефоном не менее 2-х часов в день, за это участники акции будут получать 50 Мбайт дополнительно к основному пакету трафика.