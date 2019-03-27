Из-за утечки аммиака на катке в Германии пострадали 60 человек

27.03.2019 20:49



В связи с утечкой аммиака в ледовом дворце в городе Штраубинг, пострадали около 60 человек, сообщает «Мир24». В связи с происшествием были эвакуированы 118 школьников и более 70 человек живущих неподалеку. Посетители дворца жаловались на раздражение глаз и горла. Правоохранительные органы рекомендуют без крайней необходимости не открывать окна и двери. По предварительным данным, экскаватор повредил трубопровод, что привело к утечке аммиака.