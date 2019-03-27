Собянин рассказал об увеличении числа занимающихся спортом москвичей

27.03.2019 20:16



Число жителей столицы, занимающихся спортивной деятельностью, выросло более чем в два раза после благоустройства спортивных площадок в районах столицы, сообщают «Известия.ru». Об этом сообщил градоначальник столицы Сергей Собянин на заседании Совета по физической культуре и спорту. Это заседание так же посетил и президент страны. Для повышения физической активности граждан в шаговой доступности были построены множество спортивных объектов, таких как: катки, спортивные площадки, беговые дорожки, все они располагаются в парках, скверах и микрорайонах города. Именно это, по словам градоначальника, поспособствовало росту популярности здорового образа жизни, улучшить здоровье москвичей и повысить уровень продолжительности жизни.