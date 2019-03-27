В России подешевел бензин

27.03.2019 17:14



Как сообщают специалисты Росстата, которые представили свой отчет о розничных ценах на топливо на российском рынке, в феврале текущего года средняя розничная цена бензина снизилась на 0,2% по сравнению с январем и составила 44,08 рубля за литр, а средняя розничная цена на дизельное топливо снизилась на 0,1% до 47,08 рубля за литр. При этом средняя цена на бензин Аи-92 в феврале составила 41,79 рубля за литр, на Аи-95 - 45,07 рубля за литр, а на Аи-98 - 50,84 рубля за литр, пишет ТАСС.