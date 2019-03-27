Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 МАР, 20:56 МСК
USD (ЦБ)    64,5925
EUR (ЦБ)    72,7182

27 МАР, 20:56 МСК
USD (ЦБ)    64,5925
EUR (ЦБ)    72,7182

Новый формат работы "врач к пациенту" введен в больнице имени Филатова

27.03.2019 19:44
Новый формат работы "врач к пациенту" введен в больнице имени Филатова

В приемном покое столичной больницы №15 имени Филатова встречу пациентов проводят в новом формате, сообщает «RG.RU». Новый формат называется «Врач к пациенту». Теперь у пациентов нет необходимости проходить множество кабинетов приемного покоя, специалисты приходят сами и проводят все необходимые процедуры. Больница имени Филатова не первая столичная больница, где ввели данный принцип. В прошлом году этот принцип ввели в институте имени Склифосовского и в больнице имени Ворохобова.

В Москве с 14 апреля запретят ездить по выделенным полосам в выходные
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >
Агрегатор новостей 24СМИ

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 1

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 8

Узнай, страна

В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов "интернета вещей"

В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов

В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel

В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel

В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии

В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии

В Амурской области построят крупнейший в мире завод по производству гелия

В Амурской области построят крупнейший в мире завод по производству гелия

Новости дня

20:49 Из-за утечки аммиака на катке в Германии пострадали 60 человек Из-за утечки аммиака на катке в Германии пострадали 60 человек
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
20:16 Собянин рассказал об увеличении числа занимающихся спортом москвичей Собянин рассказал об увеличении числа занимающихся спортом москвичей
19:17 В Москве с 14 апреля запретят ездить по выделенным полосам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить по выделенным полосам в выходные
18:55 Как улучшить настроение за 12 минут Как улучшить настроение за 12 минут
18:25 Защита предложила за освобождение Абызова залог в 1 млрд рублей Защита предложила за освобождение Абызова залог в 1 млрд рублей
17:54 Социальные пенсии в России можно будет получать без штампа о прописке Социальные пенсии в России можно будет получать без штампа о прописке
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
17:33 Кемеровская область получила второе название Кемеровская область получила второе название

Узнай, страна!

18:35 В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов "интернета вещей" В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов "интернета вещей"
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
18:18 В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel
15:08 В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии
14:14 В сельских школах Тамбовщины появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей В сельских школах Тамбовщины появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей
11:38 Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда» Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда»
07:38 Предприниматель, успей зарегистрироваться на бесплатный семинар по основам экспорта Предприниматель, успей зарегистрироваться на бесплатный семинар по основам экспорта
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
21 МАР, 10:56 В Вологде состоялось заседание комитета по содействию внешнеэкономической деятельности В Вологде состоялось заседание комитета по содействию внешнеэкономической деятельности

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter