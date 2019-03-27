Новый формат работы "врач к пациенту" введен в больнице имени Филатова

27.03.2019 19:44



В приемном покое столичной больницы №15 имени Филатова встречу пациентов проводят в новом формате, сообщает «RG.RU». Новый формат называется «Врач к пациенту». Теперь у пациентов нет необходимости проходить множество кабинетов приемного покоя, специалисты приходят сами и проводят все необходимые процедуры. Больница имени Филатова не первая столичная больница, где ввели данный принцип. В прошлом году этот принцип ввели в институте имени Склифосовского и в больнице имени Ворохобова.