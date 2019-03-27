В Москве с 14 апреля запретят ездить по выделенным полосам в выходные

27.03.2019 19:17



С 14 апреля 2019 года в столице, автовладельцам запретят ездить по некоторым выделенным полосам в выходные дни, сообщает «RostovDrive.ru». Сообщается, что данное нововведение будет касаться только тех дорог, которые проходят в районах столицы, где нет иного магистрального транспорта. В ЦОДД уточнили, что нововведение коснется Проспекта Мира, Ярославского и Можайского шоссе, Рязанского, Нахимовского и Ломоносовского Проспектов, улиц Воздвиженка, Минская и Нижегородская. Это ограничение позволит уменьшить время прибивания групп экстренных служб реагирования.