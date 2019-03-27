Аркадий Дворкович находится в зарубежной командировке

27.03.2019 16:52



Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в настоящее время находится в зарубежной командировке. Об этом сообщили его брат Михаил Дворкович и советник президента ФИДЕ Берик Балгабаев. При этом, по словам Балгабаева, данная командировка запланирована уже давно и связана с чемпионатом малых стран Европы по шахматам.

Вместе с тем, в некоторых СМИ была распространена информация о том, что бывший министр "Открытого правительства" Михаил Абызов, арестованный по подозрению в хищении крупной суммы денег, специально приехал в России для того, чтобы присутствовать на дне рождения Аркадия Дворковича. Адвокат Абызова Юлий Тай заявил, что ему ничего неизвестно о подобных планах его клиента, пишет РБК.