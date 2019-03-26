Вулканические молнии могут подпитываться естественной радиоактивностью Земли

26.03.2019 18:44



Большая часть молний, которые мерцают вокруг и внутри пепельных шлейфов извергающихся вулканов, запускается статическим электричеством, которое накапливается, когда частицы пепла царапают друг друга в полете. Тем не менее полевые исследования показали, что естественная радиоактивность Земли может также помочь вулканическим шлейфам получить электрический заряд - даже когда эти облака содержат мало или не содержат пепла вообще.

Ученые давно знают, что радон, радиоактивный газ, является частью шлейфов, которые извергаются из действующих вулканов. Когда эти радиоактивные атомы распадаются, они испускают заряженные частицы и создают “дочерние” элементы, которые также распадаются и испускают собственные заряженные частицы. Осенью 2017 года с помощью баллонных приборов, поднятых с пика Стромболи, активного вулкана на острове недалеко от носка “ботинка Италии", исследователи впервые измерили, сколько электрического заряда накапливается в шлейфе извержения.

В некоторых частях облака извержения количество заряженных частиц на кубический метр было по крайней мере в 80 раз больше, чем в типичном облаке в пасмурный день, сообщает команда исследователей. Данные также показывают, что положительные и отрицательные заряды мигрируют в разные части шлейфа извержения, создавая разности напряжений. Эти различия недостаточно сильны, чтобы вызвать молнию сами по себе, но в зольных шлейфах они могут либо немного добавить, либо уменьшить различия в зарядах, генерируемых статическим электричеством. Вместе с тем, пока не ясно, как такие изменения влияют на силу, частоту или яркость вулканических молний, пишет ScienceMag.