Социальные пенсии в России можно будет получать без штампа о прописке

27.03.2019 17:54



Специалисты Пенсионного фонда России сообщили, что теперь, для получения социальной пенсии не нужно будет предъявлять штамп в паспорте о прописке. Граждане России смогут обратиться в любое отделение Фонда и получать социальные выплаты по месту фактического проживания. При этом сохраняется одно из обязательных условий получения социальной пенсии - фактическое нахождение на территории России. Пенсионеры будут ежегодно подавать заявление в ПФР за исключением тех, кому приносят выплаты на дом, или тех, кто получает выплаты в кассе доставочной организации, пишет Интерфакс.