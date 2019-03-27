Кемеровская область получила второе название

27.03.2019 17:33



Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Кемеровская область официально получила второе название. Теперь, при написании официального названия субъекта России необходимо указывать "Кемеровская область - Кузбасс". Ранее, Совет народных депутатов Кемеровской области утвердил второе название области - Кузбасс, так как по словам инициатора данной инициативы губернатора области Сергея Цивилева, местные жители в повседневном общении очень редко используют название "Кемеровская область", более привычно для них называть свой регион "Кузбасс", пишет газета Ведомости.