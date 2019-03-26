СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова

26.03.2019 19:49



Михаил Абызов, в недавнем прошлом занимавший пост министра России по вопросам «открытого правительства», был арестован по обвинению в хищении порядка 4 млрд рублей из бюджета России, сообщает «РБК». Информация была получена от источников в правоохранительных структурах России. Абызов обвиняется в мошенничестве и хищении 4 млрд рублей, которые в полном объеме были выведены за границу. Бывший министр действовал в составе группы лиц, среди которых он являлся организатором. Подробности дела не разглашаются, поскольку на текущий момент проводятся следственно-оперативные действия.