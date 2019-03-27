Посмеявшиеся над зарплатами сотрудницы роддома вынуждены уволиться

27.03.2019 15:34



Сотрудницы башкирского роддома, которые публично посмеялись над своими зарплатами вынуждены были уволиться по собственному желанию. Ранее, директор роддома устроила пресс-конференцию, на которой рассказала о высоких зарплатах своих сотрудников. При этом, реальные цифры оказались сильно завышены. По информации самих сотрудников, после того, как роддом был передан частному инвестору, произошло понижение зарплат, а рабочая нагрузка увеличилась практически в два раза. При этом здание роддома требует серьезного ремонта, а устаревшее оборудование модернизации, пишет РЕН ТВ.