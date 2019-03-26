Врачи в Башкирии посмеялись над отчетом директора о своих зарплатах

26.03.2019 16:47



Во время посещения членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой одного из роддомов в городе Салавате в Башкирии, она попросила директора роддома рассказать о заработных платах врачей медицинского учреждения. Когда персонал роддома услышал отчет директора и узнал официальный размер собственных зарплат, многие медики засмеялись, а некоторые даже зааплодировали. При этом директор мед.учреждения Альбина Фатыхова пояснила смех сотрудников запланированной игрой на публику, пишет РИА Новости.