Индия сбила спутник на околоземной орбите и объявила себя космической державой

27.03.2019 12:37



Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с обращением к нации, в ходе которого проинформировал от том, что национальная армия сбила спутник на околоземной орбите, передает ТАСС. Премьер уточнил, что это произошло в рамках испытания антиспутникового оружия. Кроме этого, Моди заявил, что с этого момента Индия – это одна из «великих космических держав».

О каком именно спутнике идет речь, и какой стране он принадлежит, премьер Индии не уточнил.