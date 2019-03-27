Сотрудники ФСБ проводят обыски у сторонников террористов

27.03.2019 09:56



Сотрудники ФСБ проводят обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России организация), передает РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального управления ФСБ. Отмечается, что в операции принимают участие сотрудники МВД и войска нацгвардии.

Сообщается также о возбуждении уголовных дел. Более подробной информации на данный момент пока не предоставлено.

Напомним, что «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» является запрещенной международной панисламистской политической партией, которую в России признали террористической. Причина – агрессивная пропаганда нетерпимости к другим религиям.