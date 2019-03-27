В Венесуэле совершено нападение на машину Гуаидо

27.03.2019 11:29



В Каракасе неизвестные совершили нападение на машину, в которой ехал оппозиционер и самопровозглашенный временный глава Венесуэлы Хуан Гуаидо, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. ТК VPI TV обнародовал видеозапись, на которой можно увидеть, как автомобиль Гуаидо передвигается по улице, а в момент, когда он останавливается на светофоре, к машине бросается человек. Он пытается открыть двери и пинает авто ногой. Машина двигается с места, после чего люди на улице начинают кидать в нее разные предметы.