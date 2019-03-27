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Скончался Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»

27.03.2019 10:43
Скончался Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»

Ушел из жизни советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили, ему было 87 лет, передает ТАСС со ссылкой на грузинские СМИ. О подробностях смерти артиста ничего не сообщается.

Большую популярность артист получил после своей роли в фильме «Формула любви», где сыграл неподражаемого графа Калиостро. Кроме этого, Мгалоблишвили актер известен по своим многочисленным ролям в театре и кино советского и грузинского производства. Смерть актера стала большой потерей для искусства.

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