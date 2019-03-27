Порошенко допускает возможность политического диалога с Россией

27.03.2019 09:11



Чем ближе выборы – тем чаще звучат заявления, с помощью которых нынешний глава Украины Петр Порошенко пытается якобы исправить ситуацию во взаимодействии с Москвой. В этот раз он заявил, что считает возможным политический диалог с Россией, передает Газета.ру со ссылкой на «112 Украина». При этом он подчеркнул, что это возможно только при соблюдении ряжа условий. Первое: «российская деоккупация» Крыма, второе: прекращение войны на Донбассе, третье: отпустить задержанных в Керченском проливе украинским моряков. И только в таком случае «мы возвратимся к политическому диалогу с Россией», заявил Порошенко.