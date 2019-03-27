Сирия требует созвать заседание Совбеза ООН по Голанам

27.03.2019 07:55



После того, как президент США Дональд Трапм подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, представитель Сирии в Совете безопасности ООН потребовал созвать срочное заседание членов Совбеза по Голанским высотам.

Ранее, Голанские высоты принадлежали Сирии, но в 1967 году Израиль оккупировал данную территорию. Совет безопасности ООН не признает Голаны территорией Израиля и считает ее незаконно аннексированной израильской стороной.

Резолюцию Совбеза ООН поддерживают Россия, ЕС и Великобритания, которые выступили с официальными заявлениями и отказались поддержать утвержденный Трампом указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, пишет РИА Новости.