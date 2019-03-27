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Петр Порошенко назвал своего главного оппонента на выборах

27.03.2019 07:40
Петр Порошенко назвал своего главного оппонента на выборах

Во время интервью в эфире телеканала ICTV действующий президент Украины Петр Порошенко назвал своего главного оппонента на предстоящих выборах главы государства, которые состоятся 31 марта. Так, единственным оппонентом Порошенко считает российского лидера Владимира Путина. При этом украинских президент заявил, что на предстоящих выборах народ будет решать и голосовать за Украину или за Россию, пишет ТАСС.

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