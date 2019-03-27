Трамп требует отправить астронавтов на Луну за пять лет

27.03.2019 07:26



Американский президент Дональд Трамп поставил перед НАСА задачу - вернуть на Луну американских астронавтов. Согласно требованию Белого дома специалисты США должны побывать на земном спутнике в течение ближайших пяти лет. Данный ультиматум озвучил вице-президент США Майк Пенс во время своего выступления в НАСА. При этом, как заявляет Белый дом, астронавты должны быть гражданами США (мужчина и женщина, которая станет первой женщиной, побывавшей на Луне), они должны отправиться к спутнику на космическом корабле и ракетах американского производства с американского космодрома, пишет РБК.