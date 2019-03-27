Соловьев выгнал из студии подравшихся экспертов

27.03.2019 07:12



Во время прямого эфира программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" поругались гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян. Сначала эксперты обменялись грубыми фразами, после чего Степанян плеснул в Вайнера водой. Завязалась потасовка, но ведущий программы Владимир Соловьев и другие эксперты вмешались в происходящее и одного за другим вывели дебоширов из студии, причем Соловьев обратил внимание охраны на необходимость соблюдать порядок вне эфира, пишет Российская газета.