МИД обосновал присутствие российских военных в Венесуэле

27.03.2019 06:53



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила присутствие российских военнослужащих в Венесуэле. По ее словам, военные специалисты России прибыли в страну согласно условиям договора о военно-техническом сотрудничестве, который был заключен между двумя странами еще в 2001 году. При этом, речи о военном вторжении России в Венесуэлу не идет. Ранее представители Организации американских государств обвинили Москву в начале военного вторжения в Венесуэлу, пишет РИА Новости.